Сергей Фургал рассказал о связи уголовного дела против него с конфликтом в «Амурстали»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который с июля 2020 года находится под арестом по делу о заказных убийствах, рассказал об истинных причинах уголовного преследования
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который с июля 2020 года находится под арестом по делу о заказных убийствах, рассказал об истинных причинах уголовного преследования.
Сергей Фургал сообщил «Коммерсанту», что уголовное дело против него полностью заказным и никаких доказательств причастности к убийствам у следствия нет.
Экс-губернатор также сообщил, что между уголовным делом о заказных убийствах и конфликтом на заводе «Амурсталь» есть прямая связь. Фургал пояснил, что бывший совладелец завода Николай Мастрюков, который владел 25% предприятия, после ареста в 2019 году передал свою долю Павлу Бальскому, который сейчас владеет 75% «Амурстали».
Обвинение против Сергея Фургала строится на показаниях двух свидетелей - Николая Мистрюкова и бывшего полицейского по фамилии Першин, который отбывал наказание в колонии за вымогательство и шантаж. «Он же вымогал с Мистрюкова деньги, а когда он ему денег не дал в 2019 году, то этот же экс-полицейский вдруг вспомнил, что кто-то в 2004 году ему рассказывал о данных преступлениях», - рассказал экс-губернатор. По поводу показаний Мистрюкова Фургал заявил, что тот был арестован и отправлен в СИЗО, а также лишен адвокатов. От человека в таком положении следствию было проще добиться нужных показаний.
Отметим, что жители Хабаровского края, которые с момента ареста Сергея Фургала регулярно проводят акции в его поддержку, считают дело против губернатора политическим. На выборах в 2019 году кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу над единороссом и тогдашним главой региона Вячеславом Шпортом. После вступления в должность новый губернатор резко сократил расходы бюджета на нужды чиновников и стал лично проверять каждую госзакупку, а его рейтинг в Хабаровском крае в короткий срок превысил рейтинг президента Владимира Путина.