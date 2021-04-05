В интернете появилась в продаже база данных клиентов банка «Дом.РФ»
На специализированных сайтах появилась в продаже база данных россиян, которые в свое время обращались в банк «Дом.рф» за кредитом. Слитая база включает в себя личные данные более 100 тысяч граждан
На специализированных сайтах появилась в продаже база данных россиян, которые в свое время обращались в банк «Дом.рф» за кредитом. Слитая база включает в себя личные данные более 100 тысяч граждан. По предварительным данным, утечка стала возможная из-за уязвимости при подаче заявки на получение займа.
В продажу попал файл с 104,8 тысячи записей, стоимость базы составляет 100 тысяч рублей. Первые из них датируются февралем 2020 года, последние — мартом 2021 года. Продавец сообщает, что база содержит номера телефонов граждан, адреса электронной почты, ФИО, даты рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, домашние и рабочие адреса, места работы, должности, размеры дохода и кредита, а также данные о доверенном лице заемщика.
Проверка показала, что в слитой базе содержатся актуальные данные действующих клиентов «Дом.РФ» и тех, кто недавно обращался в банк за кредитом.
Представитель госбанка «Дом.РФ» подтвердил РБК факт утечки персональных данных россиян, которые обращались за кредитом и сообщил, что она стала возможной из-за уязвимости в системе дистанционной подачи первичных заявок на получение кредита наличными. В банке заверили, что проблема уже устранена, а слитые данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов.
Представитель «Дом.РФ» заверил, что службы банка проведут работы по предотвращению распространения данных.