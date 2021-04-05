Российских покупателей предупредили росте цен на молдавское вино и фрукты
Молдавские виноделы предупредили о росте цен на свою продукцию из-за введения таможенной пошлины. Рост цен также коснется фруктов и овощей, выращенных в этой стране
Молдавские виноделы предупредили о росте цен на свою продукцию из-за введения таможенной пошлины. Рост цен также коснется фруктов и овощей, выращенных в этой стране.
С 1 апреля текущего года перестала действовать льготная нулевая пошлина, а полная ставка сбора составляет 12,5% от таможенной стоимости, сообщают «Ведомости».
Отметим, что таможенная пошлина на товары из Молдавии была введена еще в 2014 году, однако с 2019 года ставка пошлины была нулевой.
Бизнесмен Ефим Абиев сообщил, что из-за отмены нулевой таможенной пошлины стоимость одной бутылки молдавского вина с возвращением пошлины может увеличиться на 20%, то есть примерно на 40-50 рублей. Молдавские яблоки могут подорожать 5-12%.
Напомним, что ранее российских потребителей также предупредили о росте цен на молоко на 10-15% из-за введения экологического сбора по двойному тарифу.