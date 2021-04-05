Глава МВД Франции пообещал расследовать участие министров в подпольных вечеринках
Глава французской полиции Жеральд Дарманен сообщил о проведении проверки по факту сообщений в СМИ об участии некоторых федеральных министров в подпольных вечеринках во время карантина по коронавирусу
Глава французской полиции Жеральд Дарманен сообщил о проведении проверки по факту сообщений в СМИ об участии некоторых федеральных министров в подпольных вечеринках во время карантина по коронавирусу.
По данным журналистов, подпольные вечеринки проводились в ресторанах, которым было предписано закрыться из-за COVID-19. Теперь организаторам этих мероприятий грозит штраф в размере 15 тысяч евро и год лишения свободы.
Глава полиции также пообещал привлечь к ответственности участников вечеринок, даже если они являются министрами.
Ранее французский телеканал M6 сообщил, что подпольные вечеринки проводятся в одном из ресторанов, расположенных в дорогом районе Парижа. По словам журналистов, сотрудники заведения и гости не носят защитные маски и не соблюдают дистанцию.
Напомним, что в начале апреля власти Франции объявили локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за быстрого распространения «британского» штамма.