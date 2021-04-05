В Псковской области дорогу к частному земельному участку вымостили плитами с братской могилы
Псковский депутат от ЛДПР Валерий Колтаков рассказал изданию «Север.Реалии» (включен в реестр инагентов), что ему поступили жалобы от граждан, которые обнаружили участок дороги из могильных плит
В поселке Ваулино Псковской области рабочие вымостили дорогу плитами с братской могилы воинов Красной армии.
Псковский депутат от ЛДПР Валерий Колтаков рассказал изданию «Север.Реалии» (включен в реестр инагентов), что ему поступили жалобы от граждан, которые обнаружили участок дороги из могильных плит.
В администрации поселка заявили, что эти плиты были вывезены с братской могилы воинов в деревне Ершово. В рамках программы реконструкции монумента павшим воинам старые памятники должны были заменить новыми, а прежние утилизировать. Однако вместо утилизации могильные плиты были использованы для строительства дороги к одному из частных земельных участков.
По словам жителей поселка Ваулино, на этих плитах выгравированы имена и фамилии солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны.
Депутат Колтаков заявил, что намерен жаловаться в прокуратуру из-за этой «возмутительной» ситуации.
«Из каждого чайника мы кричим о патриотизме, у нас историческая память в Конституции закреплена, а ее прямо сейчас топчут, дорогу на участок какому-то нуворишу ею делают!», - заявил парламентарий.