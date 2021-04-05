Телефонный номер Марка Цукерберга оказался в слитой базе данных пользователей Facebook
Издание New York Post сообщает, что пользователь Twitter Дейв Уокер изучил слитую на хакерский форум базу данных и обнаружил там сотовый номер Марка Цукерберга
Создатель Facebook Марк Цукерберг оказался в списке 533 миллионов пользователей социальной сети, чьи личные данные утекли в открытый доступ.
Издание New York Post сообщает, что пользователь Twitter Дейв Уокер изучил слитую на хакерский форум базу данных и обнаружил там сотовый номер Марка Цукерберга.
«Ирония в том, что данные Марка Цукерберга, к сожалению, тоже слили в сеть. Раз у журналистов не получается добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на оказавшийся в общем доступе номер?» — с иронией отметил Уокер.
Ранее сообщалось, что на одном из хакерских форумов была выложена база личных данных 533 млн пользователей Facebook, включая около 10 млн россиян. В базу попали телефонные номера пользователей соцсети, адреса их электронной почты, даты рождения и другие данные.
Эксперты по кибербезопасности предупредили, что эти данные могут быть использованы мошенниками.