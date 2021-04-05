05 апреля 2021, 00:06
В России на 20% выросла смертность в авариях с участием такси
Руководитель ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что количество дорожно-транспортных происшествий осталось на уровне предыдущих двух лет, однако выросло число смертей водителей и пассажиров
Фото: Яндекс.Дзен
Госавтоинспекция России зафиксировала рост количества смертей в результате ДТП с участием такси.
Руководитель ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что количество дорожно-транспортных происшествий осталось на уровне предыдущих двух лет, однако выросло число смертей водителей и пассажиров.
«Мы взяли статистику, и она говорит, что на 20% выросло количество погибших за один год», — заявил полицейский.
Такая статистика, по мнению главы ГИБДД, является поводом для анализа уровня подготовки таксистов.
По данным Госавтоинспекции, в прошлом году в России было официально зарегистрировано 145 тысяч дорожных аварий, в которых погибли более 16 тысяч человек.