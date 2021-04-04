Под Волгоградом сын местного бизнесмена протаранил автомобиль судьи
В Волгоградской области 28-летний сын местного бизнесмена Александра Малашкина на своем автомобиле BMW X5 M столкнулся со Skoda Octavia судьи Дубовского райсуда Владимира Зобнина
В Волгоградской области 28-летний сын местного бизнесмена Александра Малашкина на своем автомобиле BMW X5 M столкнулся со Skoda Octavia судьи Дубовского райсуда Владимира Зобнина.
Денис Малашкин ехал с турбазы «Дубровский» своего отца, а при выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество в движении Skoda Octavia судьи Зобнина.
В результате аварии пострадала пожилая родственница судьи. Женщина при столкновении ударилась головой и ногой.
В беседе с региональным изданием V1.ru сын бизнесмена признал свою вину в аварии. Молодой человек рассказал, что другой водитель, находившийся справа, моргнул ему фарами, показывая что пропускает его. Малашкин начал движение, но не посмотрел налево, откуда ехала «Шкода».
Александр Малашкин является известным в Волгоградской области бизнесменом. Ему принадлежат концерн «Волма», рестораны «Река», кафе «Бамберг», «Вилла Капри», «Гретель» и «Органза».