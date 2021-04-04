04 апреля 2021, 13:33
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму на 15%
Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Алексей Черняк сообщил агентству ТАСС, что цены на отдых повышаются каждый туристический сезон. Этим летом отдохнуть на крымских курортах обойдется на 10-15% дороже, чем в прошлом году
Фото: permdaily.ru
Власти Крыма предупредили туристов о подорожании отдыха на курортах региона примерно на 10-15%.
Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Алексей Черняк сообщил агентству ТАСС, что цены на отдых повышаются каждый туристический сезон. Этим летом отдохнуть на крымских курортах обойдется на 10-15% дороже, чем в прошлом году.
Чиновник объяснил подорожание отдыха ростом цен на топливо и продукты, а также тарифов на энергоносители.
Между тем, участники рынка сообщили, что цены на отдых в Крыму вырастут на 25% в связи с появлением новой инфраструктуры, а также затратами на обеспечение антикоронавирусных мер.
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