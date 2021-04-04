Россияне стали чаще материться в соцсетях после введения запрета на нецензурную брань в интернете
Российские интернет-пользователи стали чаще употреблять матерные слова в постах и комментариях после вступления в силу закона против распространения нецензурной брани в Сети
Российские интернет-пользователи стали чаще употреблять матерные слова в постах и комментариях после вступления в силу закона против распространения нецензурной брани в Сети.
Специалисты «Медиалогии» рассказали, что выделили 66 матерных слов и словосочетаний на русском языке, после чего с помощью алгоритма посчитали, как часто они появлялись в постах и комментариях. Исследователи мониторили публикации пользователей «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.
Исследование показало, что в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали 20,2 млн публикаций, в которых использовали нецензурные слова. Этот на 10% выше аналогичного показателя за февраль-март 2020 года.
Напомним, что в России с февраля действует закон, который обязывает модераторов социальных сетей находить и блокировать публикации с матерными словами.