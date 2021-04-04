Личные данные 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ
Личные данные сотен миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе на одном из хакерских форумов. Эксперты компании Hudson Rock сообщили, что утечка затронула 533 млн пользователей из 106 стран мира
Личные данные сотен миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе на одном из хакерских форумов. Эксперты компании Hudson Rock сообщили, что утечка затронула 533 млн пользователей из 106 стран мира, включая Россию.
В слитой базе данных среди прочих оказались данные 10 миллионов российских пользователей Facebook.
В свободный доступ утекли номера телефонов, имена, даты рождения, уникальные идентификаторы пользователей соцсети и адреса электронной почты, сообщает издание Business Insider.
Эксперты предупреждают, что утечка данных сотен миллионов пользователей приведет к всплеску кибермошенничеств.
В Facebook агентству ТАСС сообщили, что в данном случае речь идет о старой утечке данных, о которой сообщалось в 2019 году. Напомним, тогда специалисты по кибербезопасности сообщили о сливе в интернет 419 млн телефонных номеров пользователей соцсети.