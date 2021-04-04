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Общество
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04 апреля 2021, 12:00

Личные данные 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

Личные данные сотен миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе на одном из хакерских форумов. Эксперты компании Hudson Rock сообщили, что утечка затронула 533 млн пользователей из 106 стран мира

Личные данные 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ
Фото: 1informer.com

Личные данные сотен миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе на одном из хакерских форумов. Эксперты компании Hudson Rock сообщили, что утечка затронула 533 млн пользователей из 106 стран мира, включая Россию.

В слитой базе данных среди прочих оказались данные 10 миллионов российских пользователей Facebook.

В свободный доступ утекли номера телефонов, имена, даты рождения, уникальные идентификаторы пользователей соцсети и адреса электронной почты, сообщает издание Business Insider.

Эксперты предупреждают, что утечка данных сотен миллионов пользователей приведет к всплеску кибермошенничеств.

В Facebook агентству ТАСС сообщили, что в данном случае речь идет о старой утечке данных, о которой сообщалось в 2019 году. Напомним, тогда специалисты по кибербезопасности сообщили о сливе в интернет 419 млн телефонных номеров пользователей соцсети.

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