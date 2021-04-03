Президент Аргентины, привившийся в январе «Спутником V», заразился коронавирусом
Глава государства сообщил, что получил положительный тест на антиген к коронавирусу, а сейчас ждет подтверждения диагноза методом ПЦР-тестирования. Пока президент ушел на изоляцию
Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом после вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Глава государства сообщил, что получил положительный тест на антиген к коронавирусу, а сейчас ждет подтверждения диагноза методом ПЦР-тестирования. Пока президент ушел на изоляцию, а также сообщил о своем заражении всем, с кем контактировал в последнее время, сообщает «КоммерсантЪ».
Альберто Фернандес привился «Спутником V» еще в январе 2021 года. После этого 62-летний президент разрешил вакцинировать этим препаратом людей старше 60 лет.
В научном центре имени Гамалеи, в котором была разработана вакцина «Спутник V», заявили, что если президент Аргентины действительно заразился коронавирусом, что сделанная ранее прививка гарантирует ему быстрое излечение и отсутствие осложнений.