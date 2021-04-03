Депутату Слуцкому, которого обвиняли в домогательствах, вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Государственную награду председателю думского комитета по международным делам присвоили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Между тем, большинству россиян Леонид Слуцкий запомнился скандалом, который разгорелся из-за обвинений в сексуальных домогательствах в адрес депутата со стороны журналисток. На парламентария пожаловались журналистки Екатерина Котрикадзе, Фарида Рустамова и Дарья Жук. Рустамова в доказательство своих слов обнародовала запись разговора со Слуцким, в котором он предложил ей стать его любовницей.
Впрочем, никаких санкций в отношении г-на Слуцкого применять не стали, а виноватыми в этой истории представители власти попытались выставить журналисток, ставших объектом домогательств. Многие независимые СМИ тогда объявили бойкот депутату и Госдуме.
Леонид Слуцкий также известен тем, что предложил ужесточить наказание за оскорбление президента Владимира Путина, а также предложил избраться депутатом Марии Бутиной, которая отсидела в американской тюрьме за лоббистскую деятельность без регистрации иностранным агентом.
Помимо этого, депутат Слуцкий попадал в СМИ в связи с уголовным делом против бизнесмена Сергей Полонского. Застройщик заявил в суде, что дал взятку парламентарию, однако следственные органы эту информацию проигнорировали.