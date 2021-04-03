Обязательные к установке на смартфоны российские приложения могут передавать данные за границу
Российские мобильные приложения, которые власти обязали предустанавливать на новые смартфоны и другие гаджеты перед их продажей, могут передавать данные пользователей за границу
Российские мобильные приложения, которые власти обязали предустанавливать на новые смартфоны и другие гаджеты перед их продажей, могут передавать данные пользователей за границу.
В исследовании АНО «Информационная культура» сообщается, что все обязательные к установке приложения содержат аналитические трекеры или скрытые программы, которые собирают данные о пользователях и передают их за рубеж. Формально собираемые данные являются обезличенными, но при желании установить владельца этих данных можно.
Анализ кода 16 классов программ для операционных систем Android и iOS (в их числе приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуги» и платежная система «Мир») показал, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении «Мир». Остальные сервисы имеют аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний. Это означает, что указанные российские приложения (кроме «Мира») могут передавать данные российских пользователей за границу.
«КоммерсантЪ» отмечает, что закон о предустановке российского софта хотя и принимался ради продвижения отечественных приложений, но в реальности сыграл на руку иностранным компаниям, таким как Google и Yahoo.