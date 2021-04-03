В Петербурге учителей обязали скачать приложение государственного телеканала
В северной столице учителей обязали установить на свои смартфоны мобильное приложение государственного телеканала «Санкт-Петербург». Педагогам объяснили, что нужно проверить работоспособность приложения
В северной столице учителей обязали установить на свои смартфоны мобильное приложение государственного телеканала «Санкт-Петербург». Педагогам объяснили, что нужно проверить работоспособность приложения.
По данным «Фонтанки», указание скачать приложение «Санкт-Петербурга» получили учителях школ в нескольких районах. Педагогам заявили, что такое распоряжение дал вице-губернатор Александр Бельский.
Сам чиновник подтвердил, что для тестирования нового приложения телеканала решили привлечь работников бюджетной сферы. Это нужно для проверки приложения при максимальной нагрузке.
При этом г-н Бельский опроверг информацию о принуждении учителей к установке приложения, но не исключил, что такое могло быть из-за «перегибов на местах».
Региональный телеканал «Санкт-Петербург» принадлежит ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», которое на 100% принадлежит комитету имущественных отношений северной столицы.