Росстат сообщил о смерти 223 905 россиян от коронавирусной инфекции
В отчете ведомства отмечается, что коронавирус стал основной причиной смерти в 122 180 случаях. В 24 656 случаях COVID-19 также рассматривается в качестве основной причины смерти, однако для подтверждения этой версии необходимы дополнительные исследования
В России за весь 2020 год и первые два месяца 2021 года скончались 223 905 россиян с коронавирусом COVID-19. Такие данные 2 апреля опубликовал Росстат.
В отчете статистического ведомства отмечается, что коронавирус стал основной причиной смерти в 122 180 случаях. В 24 656 случаях COVID-19 также рассматривается в качестве основной причины смерти, однако для подтверждения этой версии необходимы дополнительные исследования.
В 17 866 случаях смерти коронавирус признали сопутствующим заболеванием, а еще в 59 203 случаях вирус не повлиял на наступление смерти.
В феврале 2021 года, по данным Росстата, от коронавирусной инфекции скончались 24 369 человек. При этом по сравнению с данными за январь, смертность в России от коронавируса как от основной причины снизилась на 37,7%.
Отметим, что статистика Росстата снова значительно расходится с данными федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. На сайте штаба указано, что жертвами коронавируса с начала пандемии стали 99 633 человека.