Российские врачи пригрозили устроить акцию протеста около колонии, где сидит Навальный
Члены независимого профсоюза «Альянс врачей» пригрозили устроить акцию протеста возле покровской колонии №2, где отбывает срок Алексей Навальный, если к нему в ближайшее время не будут допущены медики
Члены независимого профсоюза «Альянс врачей» пригрозили устроить акцию протеста возле покровской колонии №2, где отбывает срок Алексей Навальный, если к нему в ближайшее время не будут допущены медики.
В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Навальный LIVE», члены профсоюза заявили, что «если пациент не может попасть к врачу, то врачи сами приедут к нему».
Протестную акцию неравнодушные медики планируют провести 5 апреля, если до этой даты Навальный не получит квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним, что сам Алексей Навальный в знак протеста против недопуска к нему врачей 31 марта объявил голодовку. Перед этим адвокаты сообщили, что политик испытывает сильные боли в спине и ноге, но в колонии ему выдали только две таблетки обезболивающего.