02 апреля 2021, 17:21
В Следственном комитете по Карелии прошли обыски по делу о краже денег у обвиняемых
В управлении Следственного комитета по республике Карелия прошли обыск по уголовному делу о хищении денежных средств у подследственных. Обыски провели сотрудники ФСБ
Фото: sledcom.ru
В управлении Следственного комитета по республике Карелия прошли обыск по уголовному делу о хищении денежных средств у подследственных. Обыски провели сотрудники ФСБ.
По данным «Daily Карелия», спецслужбы полагают, что один из следователей имел доступ к банковской тайне и снимал деньги с банковских карт фигурантов уголовных дел.
Подозреваемый в краже денег со счетов подследственных уже признал свою вину. Следователь был уволен со службы, но задерживать его не стали.