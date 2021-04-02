Меню
Происшествия
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
02 апреля 2021, 17:21

В Следственном комитете по Карелии прошли обыски по делу о краже денег у обвиняемых

В управлении Следственного комитета по республике Карелия прошли обыск по уголовному делу о хищении денежных средств у подследственных. Обыски провели сотрудники ФСБ

В Следственном комитете по Карелии прошли обыски по делу о краже денег у обвиняемых
Фото: sledcom.ru

В управлении Следственного комитета по республике Карелия прошли обыск по уголовному делу о хищении денежных средств у подследственных. Обыски провели сотрудники ФСБ.

По данным «Daily Карелия», спецслужбы полагают, что один из следователей имел доступ к банковской тайне и снимал деньги с банковских карт фигурантов уголовных дел.

Подозреваемый в краже денег со счетов подследственных уже признал свою вину. Следователь был уволен со службы, но задерживать его не стали.

Материалы по теме
Руководителей Следственных комитетов четырех регионов отстранили от работы по итогам проверки
Следственный комитет закупит американские IP-телефоны, потому что в России аналогов не нашлось
СКР потратит 3,5 млн рублей на мониторинг новостей о Бастрыкине в аккаунтах оппозиционеров
Сейчас на главной
«Когда колония стала самой лучшей в России, с момента приезда в нее Навального?»
Алексей Навальный
«Когда колония стала самой лучшей в России, с момента приезда в нее Навального?»
Сотрудница государственного телеканала Russia Today Мария Бутина, которая накануне вместе со съемочной группой побывала в покровской колонии №2, назвала данное исправительное учреждение «образцовым»
Кузбасс и Свердловская область стали лидерами по распространению ВИЧ
вич-инфекция
Кузбасс и Свердловская область стали лидерами по распространению ВИЧ
Кемеровская область стала лидером среди российских регионов по распространению ВИЧ-инфекции. На Кузбассе показатель заболеваемости составляет 124,6 случаев на 100 тысяч населения
Самолет – это не средство передвижения, а роскошь
авиабилеты
Самолет – это не средство передвижения, а роскошь
Стоимость авиаперелетов в некоторые российские города с вылетами в апреле-июне подорожала на 15-120% по сравнению с ценами аналогичного периода 2019 года. В Министерстве транспорта информацию о резком подорожании билетов на самолеты отрицают
Сергей Миронов предложил списать долги россиян за счет госдолга Бангладеш
кредиты
Сергей Миронов предложил списать долги россиян за счет госдолга Бангладеш
Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил списать долги российских граждан по кредитам за счет государственного долга Бангладеш перед Москвой
Олигархам кризис не помеха
олигархи
Олигархам кризис не помеха
Российские миллиардеры с начала текущего года стали богаче на 23,9 млрд рублей. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), больше всех смог разбогатеть совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса на основе плазмы крови переболевших
коронавирус
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса на основе плазмы крови переболевших
Минздрав зарегистрировало первый в мире препарат против коронавируса на основе плазмы крови переболевших ковидом. Лекарство получило название «Ковид-глобулин»
В мире
В Мьянме военные за два месяца после переворота убили как минимум 40 детей
В Мьянме военнослужащие за два месяца после государственного переворота в стране убили не менее 43 детей. Сотрудники международной организации «Спасем детей» сообщили, что самому младшему ребенку было всего 6 лет.
Московская полиция проверяет 35 тысяч сомнительных транзакций в Сбербанке
Сбербанк
Московская полиция проверяет 35 тысяч сомнительных транзакций в Сбербанке
Московская полиция по поручению прокуратуры проведет проверку сомнительных транзакций, которые были переведены через Сбербанк. В самом банке заявили, что никаких данных о переводах силовикам не передавали
Власти Хорватии возобновили выдачу виз российским туристам
туристы
Власти Хорватии возобновили выдачу виз российским туристам
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что Хорватия «ждет российских туристов» и подтверждает свои слова конкретными действиями, а именно возобновлением работы визового отдела
Вместо врача пропагандисты
Алексей Навальный
Вместо врача пропагандисты
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о визите в исправительную колонию, где он отбывает срок, съемочной группы государственного телеканала Russia Today. Политик с иронией отметил, что власти вместо врача прислали к нему пропагандистов
Всё в семью
Олег Дерипаска
Всё в семью
Двоюродный брат миллиардера Олега Дерипаски Павел Езубов оказался основным владельцем центрального корпуса и бомбоубежища в знаменитой сталинской высотке на Красных Воротах в Москве. Структуры бизнесмена владеют 100% акций в компании «Красные ворота», которой принадлежит указанная недвижимость
«Он же не звезда какая-то»
иван жданов
«Он же не звезда какая-то»
Члены Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области отказались посетить отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) Ивана Жданова, который был помещен в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий
ФАС согласовала двукратное снижение стоимости вакцины «ЭпиВакКорона»
вакцина от коронавируса
ФАС согласовала двукратное снижение стоимости вакцины «ЭпиВакКорона»
Федеральная антимонопольная служба согласовала двукратное снижение цены на отечественную вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную новосибирским центром «Вектор»
Экономика
В Минэнерго сообщили об удерживании фактической цены на бензин на 5 рублей ниже справедливой
В заявлении ведомства говорится, что справедливая цена 92-го бензина составляет 50,08 рубля за литр. На заправках литр такого топлива стоит в среднем 44,89 рубля
Власти Франции объявили локдаун из-за распространения «британского» штамма COVID
карантин
Власти Франции объявили локдаун из-за распространения «британского» штамма COVID
Эммануэль Макрон объявил о введении во всех регионах страны локдауна из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Причиной этого стало распространение «британского» штамма
В Тбилиси активисты устроили митинг возле отеля, в котором остановился Владимир Познер
протесты в Грузии
В Тбилиси активисты устроили митинг возле отеля, в котором остановился Владимир Познер
В Тбилиси местные жители провели акцию протеста против российского телеведущего Владимира Познера возле отеля Vinotel Boutique Hotel, в котором он остановился. Стихийный митинг не обошелся без столкновений с полицией
Кремлевский карантин класса «люкс»
пандемия
Кремлевский карантин класса «люкс»
В конце марта 2020 года экипаж Специального летного отряда «Россия», обслуживающего президента и других первых лиц, впервые сел на карантин в одной из подмосковных гостиниц. С тех пор пилоты, водители, медики и просто люди, встречающиеся с Владимиром Путиным, регулярно проводят по несколько недель в кремлевских санаториях и пансионатах
Госдеп США в докладе о нарушении прав человека в мире упомянул Чечню
права человека
Госдеп США в докладе о нарушении прав человека в мире упомянул Чечню
Госдепартамент США опубликовал на своем сайте ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире. России в докладе посвящено 72 страницы, а Чеченскую республику упомянули 48 раз