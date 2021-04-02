02 апреля 2021, 16:55
В Стамбуле произошла перестрелка между чеченцами и грузинами
В Стамбуле в районе Башакшехир произошла перестрелка между двумя вооруженными группами. Местное издание Haberturk сообщает, что в перестрелке участвовали выходцы из Грузии и Чечни
Фото: Twitter.com/ercan_5555
В Стамбуле в районе Башакшехир произошла перестрелка между двумя вооруженными группами. Местное издание Haberturk сообщает, что в перестрелке участвовали выходцы из Грузии и Чечни.
По предварительным данным, в результате перестрелки погибли два человека. Оба погибших – чеченцы. Еще два человека госпитализированы с ранениями.
Турецкие СМИ сообщают, что вооруженный конфликт между чеченцами и грузинами произошел из-за долгов.
В свою очередь РИА Новости сообщает, что в ходе перестрелки погибли азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, еще трое чеченцев задержаны.
В посольстве России в Стамбуле сообщили, что в настоящее время проверяют информацию об участии граждан России в перестрелке.