В Ярославле задержали депутата, фигурировавшего в расследовании штаба Навального
В Ярославле задержали депутата областной думы от «Единой России» Романа Фомичева. Парламентария подозревают в совершении коррупционного преступления, коорое было выявлено сотрудниками ФСБ
В Ярославле задержали депутата областной думы от «Единой России» Романа Фомичева. Парламентария подозревают в совершении коррупционного преступления, коорое было выявлено сотрудниками ФСБ.
Источник «Коммерсанта» в Законодательном Собрании Ярославской области сообщил, что претензии силовиков к депутату Фомичеву могут быть связаны со строительством жилья для детей-сирот.
Примечательно, что в 2020 году ярославский штаб Алексея Навального сообщил, что в 2018 году компания «Выбор», с которой связан Роман Фомичев (в думе он работает на общественных началах), заключила два госконтракта с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области на приобретение 147 квартир для сирот. Общая стоимость этих контрактов составила 248 млн рублей.
Оппозиционеры отметили, что ранее власти Ярославской области всегда покупали квартиры для сирот уже в построенных домах и «поштучно», но в этот раз решили вложить деньги в долевое строительство. В штабе данное решение объяснили связями г-на Фомичева с администрацией.
В расследовании штаба Навального также сообщалось, что депутат Фомичев во время «мусорных протестов» в Московской области 2018 года предложил ввозить в Ярославскую область отходы из столицы.
Штаб Навального пожаловался на депутата в прокуратуру региона, а тот подал в суд на борцов с коррупцией и потребовал взыскать с них полмиллиона рублей за распространение порочащих его сведений.