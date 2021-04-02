02 апреля 2021, 15:56
Создатели «Спутника V» сообщили о начале испытаний вакцины против COVID-19 в виде капель в нос
Директор научного центра имени Гамалеи (создатель вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил о проведении доклинических испытаний вакцины против коронавируса в виде капель для носа
Фото: potokmedia.ru
Директор научного центра имени Гамалеи (создатель вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург сообщил о проведении доклинических испытаний вакцины против коронавируса в виде капель для носа.
Г-н Гинцбург сообщил, что центр накануне получил патент на назальную вакцину.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание вакцины против коронавируса «Спутник V» в назальной форме (капли для носа). По словам чиновника, такой препарат подойдет людям, которым не рекомендуется инъекция.
Напомним, что инъекционный препарат «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной против коронавирусной инфекции в мире.