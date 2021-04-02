Сотрудница RT назвала колонию Навального «самой лучшей». Два года назад телеканал сообщал об адских условиях в этой тюрьме
Сотрудница государственного телеканала Russia Today Мария Бутина, которая накануне вместе со съемочной группой побывала в покровской колонии №2, назвала данное исправительное учреждение «образцовым»
Сотрудница государственного телеканала Russia Today Мария Бутина, которая накануне вместе со съемочной группой побывала в покровской колонии №2, назвала данное исправительное учреждение «образцовым».
Журналистка RT заявила, что осужденный Алексей Навальный, который ранее жаловался на ухудшение здоровья, отказ в медицинской помощи и пытку лишением сна, «выглядит вполне нормально».
«Могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно (оппозиционер говорил, что из-за боли в ноге не может на нее опираться – ред.). Сам же заявил, что никакой деклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому „не дают спать“ не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», - сообщила в своем телеграм-канале Мария Бутина, которая около года провела в американской тюрьме за лоббистскую деятельность без регистрации иностранным агентом.
Сотрудника пропагандистского телеканала также заявила, что Алексей Навальный якобы «лежит как барин» и требует к себе особого отношения. По словам Бутиной, покровская ИК-2 - это «практически образцовая» колония, которая «скорее напоминает пионерский лагерь».
Примечательно, что еще два года назад, когда российские власти еще не собирались отправлять Алексея Навального в тюрьму по делу «Ив Роше», тот же телеканал RT сообщил, что ИК №2 в Покрове является одной из самых жестоких «красных» колоний в России, где всем управляют сотрудники ФСИН и группа подконтрольных им заключенных.
Журналисты RT взяли интервью у националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего срок в этой тюрьме, который рассказал, что осужденные наносили себе увечья и платили большие деньги, чтобы не попасть в покровскую колонию.
«Вот публикация об этой самой лучшей колонии RT два года назад. Интересно, когда она стала самой лучшей в России, с момента приезда в нее Навального?» , - с иронией прокомментировал заявление Марии Бутиной Дмитрий Демушкин.