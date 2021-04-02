02 апреля 2021, 14:44
Арбитражный суд Москвы сообщил об увольнении автора фразы «письку сосите» в определении суда
Арбитражный суд Москвы уволил сотрудника, который вписал фразу «письку сосите» в решение судьи Екатерины Игнатовой. Представитель суда сообщил «Открытым медиа», что нарушитель был установлен по итогам служебной проверки
Фото: tolkochto.ru
Арбитражный суд Москвы уволил сотрудника, который вписал фразу «письку сосите» в решение судьи Екатерины Игнатовой. Представитель суда сообщил «Открытым медиа», что нарушитель был установлен по итогам служебной проверки.
отношении сотрудника были применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
Фразу «письку сосите» журналисты обнаружили в определении Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве строительной компании «Урбан Групп», которое было опубликовано в официальной электронной картотеке. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ тогда сообщил, что в документе было написано: «Письку сосите. Судья Е. С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)».