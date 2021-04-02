Российский суд оштрафовал Twitter за отказ удалить призывы к участию в митингах
Таганский райсуд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter за отказ удалять информацию, содержащую призывы к несовершеннолетним участвовать в протестных акциях в поддержку Алексея Навального
Таганский райсуд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter за отказ удалять информацию, содержащую призывы к несовершеннолетним участвовать в протестных акциях в поддержку Алексея Навального.
По решению суда администрация Twitter должна выплатить 3,2 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством.
Напомним, что в начале марта Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России из-за отказа удалить противоправный контент. Соцсеть в ответ заявила, что выступает за открытый интернет «по всему миру».
Роскомнадзор в свою очередь пригрозил заблокировать Twitter на территории России, если требование ведомства не будет выполнено. Соцсеть после этого начала удалять запрещенный контент.