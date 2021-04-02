В Саранске суд отменил штраф инвалиду за репост петиции о недоступной медпомощи во время пандемии
Октябрьский райсуд Саранска отменил штраф инвалиду I группы Александру Фомину, назначенный ему за репост петиции на имя президента Владимира Путина о недоступности медицинской и фармакологической помощи во времена пандемии коронавируса
Октябрьский райсуд Саранска отменил штраф инвалиду I группы Александру Фомину, назначенный ему за репост петиции на имя президента Владимира Путина о недоступности медицинской и фармакологической помощи во времена пандемии коронавируса.
Мужчину ранее обвинили в распространении фейковой информации, а мировой суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства Александр Фомин процитировал президента страны, который в ходе совещания в правительстве привел несколько примеров того, как людям вовремя не оказывалась медицинская помощь, а врачей им приходилось ждать продолжительное время.
«Его слова фактически повторяли то, что было написано у меня в посте и петиции», - отметил Фомин в беседе с изданием «7x7».
Прокурор, представлявший сторону обвинения, в ходе суда выступил за прекращения дела в отношении инвалида. Сам Фролов сообщил, что еще до суда прокурор приходит к нему, чтобы разобраться в ситуации. «Причем непредвзято все это делал. Все документы мои посмотрел, справки, все абсолютно. На суде был уже другой представитель прокуратуры, но, я думаю, он был информирован», - добавил житель Саранска.
В ноябре 2020 года Александр Фомин опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» петицию с платформы Change.org, в которой говорилось о нарушении правительством статьи Конституции РФ, которая гарантирует россиянам право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.