В Благовещенске кардиохирурги прооперировали пациента в горящем здании
В Благовещенске врачи кардиохирургического центра успешно провели операцию пациенту во время пожара в здании. Глава Амурской области распорядился представить медиков к государственным наградам
В Благовещенске врачи кардиохирургического центра успешно провели операцию пациенту во время пожара в здании. Глава Амурской области распорядился представить медиков к государственным наградам.
В пятницу, 2 апреля, в здании кардиохирургического центра загорелась кровля. Из больницы экстренно эвакуировали 120 человек, среди которых было 67 пациентов, а также дорогостоящее медицинское оборудование и технику.
В мэрии Благовещенска рассказали, что в момент пожара в больнице шла операция на открытом сердце одному из пациентов. Медики не стали прерываться и продолжил оперировать, поскольку транспортировать пациента и бригаду медиков было невозможно.
Операция прошла успешно, после чего медиков и пациента эвакуировали из здания кардиоцентра. Сейчас пациент находится в областной больнице в стабильном состоянии, сообщает «Интерфакс».
Площадь пожара в медицинском учреждении составила 1,6 тысячи кв.м. В ликвидации огня приняли участие 59 пожарных и 28 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала проблемная электрическая проводка.