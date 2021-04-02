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02 апреля 2021, 13:25

В Благовещенске кардиохирурги прооперировали пациента в горящем здании

В Благовещенске врачи кардиохирургического центра успешно провели операцию пациенту во время пожара в здании. Глава Амурской области распорядился представить медиков к государственным наградам

В Благовещенске кардиохирурги прооперировали пациента в горящем здании
Фото: Telegram-канал РИА Новости

В Благовещенске врачи кардиохирургического центра успешно провели операцию пациенту во время пожара в здании. Глава Амурской области распорядился представить медиков к государственным наградам.

В пятницу, 2 апреля, в здании кардиохирургического центра загорелась кровля. Из больницы экстренно эвакуировали 120 человек, среди которых было 67 пациентов, а также дорогостоящее медицинское оборудование и технику.

В мэрии Благовещенска рассказали, что в момент пожара в больнице шла операция на открытом сердце одному из пациентов. Медики не стали прерываться и продолжил оперировать, поскольку транспортировать пациента и бригаду медиков было невозможно.

Операция прошла успешно, после чего медиков и пациента эвакуировали из здания кардиоцентра. Сейчас пациент находится в областной больнице в стабильном состоянии, сообщает «Интерфакс».

Площадь пожара в медицинском учреждении составила 1,6 тысячи кв.м. В ликвидации огня приняли участие 59 пожарных и 28 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала проблемная электрическая проводка.

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