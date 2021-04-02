Правозащитники потребовали от Татьяны Москальковой навестить Алексея Навального в колонии
Российские правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой навестить Алексея Навального в покровской колоии №5
Российские правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой навестить Алексея Навального в покровской колонии №5. Ранее политик жаловался на ухудшение здоровья и отказ в предоставлении ему медицинской помощи. В региональном управлении ФСИН на это заявили, что состояние оппозиционера «удовлетворительное», а члены владимирской ОНК отказались посетить Навального, обвинив его в «симуляции».
На сайте центра «Мемориал» (внесен в реестр инагентов) опубликовано обращение правозащитников, в котором говорится, что поступающая из колонии информация вызывает тревогу.
«Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной», - заявили правозащитники.
В этой связи правозащитники просят омбудсмена исполнить свои прямые обязанности, навестить Алексея Навального и принять меры, чтобы ему была предоставлена медицинская помощь.
Под обращением подписались представители «Мемориала», Московской Хельсинкской группы, фонда «Общественный вердикт» и других правозащитных организаций, а также директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.
Ранее обращение к властям с требованием допустить к Алексею Навальному врачей выступили более тысячи российских медиков.