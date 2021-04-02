Леонид Волков считает, что проверка ФБК на экстремизм направлена на разрушение системы пожертвований
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал информацию о проведении прокурорской проверки в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) в рамках экстремистской статьи
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал информацию о проведении прокурорской проверки в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) в рамках экстремистской статьи.
Политик считает, что проверка на экстремизм может быть направлена на разрушение системы пожертвований граждан на работу фонда. По мнению Волкова, власти пытаются запугать жертвователей тем, что их могут включить в список «спонсоров экстремистов».
Напомним, ранее директор ФБК Иван Жданов сообщил о проведении прокуратурой Москвы проверки в отношении организации на экстремизм и соблюдение законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций (НКО). В рамках проверки прокуратура затребовала у них информацию об источниках финансирования и полную выписку по банковским счетам.