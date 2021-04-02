Новосибирские энергетики подали в суд на 6-летнюю девочку из-за долга ее покойной матери
Колыванский райсуд Новосибирской области рассмотрит дело в отношении 6-летней девочки, от которой местные энергетики требуют возместить долг за отопление ее умершей матери
Колыванский райсуд Новосибирской области рассмотрит дело в отношении 6-летней девочки, от которой местные энергетики требуют возместить долг за отопление ее умершей матери.
С иском о взыскании долга с шестилетнего ребенка в суд обратилась «Сибирская тепло-энергетическая компания». Энергетики просят взыскать с девочки долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти ее матери, сообщает «Тайга.Инфо».
Мать девочки скончалась еще в 2016 году от осложнений, вызванных гриппом. Квартиру женщины унаследовала дочь. Она же была объявлена правопреемницей долга умершей женщины в размере 26 тысяч рублей.
«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: „А кто такая Полина Павловна?“. А Полине Павловне - шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», - рассказала журналистам бабушка ответчицы.
В суде интересы 6-летней девочки будет представлять ее дядя, так как денег на адвоката у семьи нет. Мужчина также рассказал, что обращался за помощью к детскому омбудсмену по Новосибирской области и в районную прокуратуру, но ответа и помощи он не получил.