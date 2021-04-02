Кузбасс и Свердловская область стали лидерами по распространению ВИЧ среди регионов
Кемеровская область стала лидером среди российских регионов по распространению ВИЧ-инфекции. На Кузбассе показатель заболеваемости составляет 124,6 случаев на 100 тысяч населения
Кемеровская область стала лидером среди российских регионов по распространению ВИЧ-инфекции. На Кузбассе показатель заболеваемости составляет 124,6 случаев на 100 тысяч населения, сообщается в докладе Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом за 2020 год. Для сравнения, в среднем по России показатель заболеваемости составляет 49,1 случаев на 100 тысяч населения.
На втором месте оказалась Свердловская область с показателем 95,9 случаев на 100 тысяч населения, а на третьем – Пермский край с показателем 95,9 случаев на 100 тысяч населения.
Эксперты отмечают, что в Свердловской области ВИЧ выявлен у 1,85% граждан, или 1854,9 человека на 100 тысяч населения.
Тревожные показатели по распространению ВИЧ зафиксированы и в других уральских регионах. Так, Челябинская область находится на шестом месте, ХМАО – на седьмом, в Тюменская область – на девятом, сообщает Znak.com
В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь заявили, что заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале, напротив, снижается. Например, если в 2014 году в Свердловской области выявили более 6 тысяч новых случаев заражения вирусом иммунодефицита, то в прошлом году было зарегистрировано 4132 случая.