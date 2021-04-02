Агрегаторы авиабилетов сообщили о резком подорожании стоимости перелетов по России
Стоимость авиаперелетов в некоторые российские города с вылетами в апреле-июне подорожала на 15-120% по сравнению с ценами аналогичного периода 2019 года. В Министерстве транспорта информацию о резком подорожании билетов на самолеты отрицают
Стоимость авиаперелетов в некоторые российские города с вылетами в апреле-июне подорожала на 15-120% по сравнению с ценами аналогичного периода 2019 года. В Министерстве транспорта информацию о резком подорожании билетов на самолеты отрицают.
«Известия» со ссылкой на агрегаторов авиабилетов сообщают, что билеты из Москвы в Набережные Челны, например, подорожали на 121%, в Томск - на 91%, в Нижнекамск - на 88%, в Чебоксары - на 46%. В Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар билеты подорожали на 30-36%.
Стоимость перелетов из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону выросла на 15%.
Рост цен на авиабилеты по внутрироссийским направлениям подтвердили аналитики сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру». Однако в Минтрансе заявили, что эти данные не соответствуют действительности. В ведомстве утверждают, что билеты не только не подорожали, но и подешевели по некоторым направлениям.
«Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», - говорится в заявлении Минтранса, которое цитирует ТАСС.