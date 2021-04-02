Против задержанного мэра Майкопа возбудили второе уголовное дело
Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Ранее чиновник был задержан за вымогательство
Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Ранее чиновник был задержан за вымогательство.
В СКР сообщили, что оперативники при обыске по месту жительства мэра Майкопа нашли боеприпасы. По данному факту было возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Первое уголовное дело против Андрея Гетманова связано с вымогательством земли у местного жителя. По версии следствия, весной 2018 года чиновник вызвал к себе фермера и потребовал обменяться с ним земельными участками. При этом участок мэра стоил на 5 млн рублей меньше. Фермер сначала от невыгодной сделки отказался, но после угроз физической расправы согласился.