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02 апреля 2021, 10:10

Депутат Рашкин пожаловался на выпуск программы «Жить здорово!» о бесполезности ношения масок

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить программу Елены Малышевой «Жить здорово!», которая выходит в эфир на государственном Первом канале

Депутат Рашкин пожаловался на выпуск программы «Жить здорово!» о бесполезности ношения масок
Фото: penzainform.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить программу Елены Малышевой «Жить здорово!», которая выходит в эфир на государственном Первом канале. Поводом для обращения стали слова телеведущей о том, что ношение защитных масок не снижает риск заражения коронавирусом. Напомним, что в России в связи с пандемией COVID19 еще действует обязательное требование носить маски

В выпуске «Жить здорово» от 9 марта Елена Малышева посетила Чечню, где масочный режим отменили еще в начале февраля (на федеральном уровне и почти во всех регионах страны масочный режим еще действует – ред.). «Остров счастья живет без масок!» - охарактеризовала республику телеведущая.

Затем приглашенные эксперты программы объясняют, что при ношении защитной маски более двух часов на ней скапливаются вирусы, а Малышева добавляет, что «в маске вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию». «А без маски концентрация уменьшается», - подчеркнула ведущая.

Елена Малышева в этом выпуске также упомянула исследование, проведенное в Дании, которое показало, что антимасочники заболевают не чаще тех, кто использует индивидуальные средства защиты.

Валерий Рашкин напомним, что россиян за нарушение масочного режима в общественных местах массово штрафуют, а в некоторых случаях антимасочников задерживают с применением силы. Одновременно с этим на государственном телеканале фактически заявляют, что носить защитные маски бесполезно.

Депутат просит провести проверку выпуска «Жить здорово» на предмет достоверности и безопасности для граждан.

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