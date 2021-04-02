Депутат Рашкин пожаловался на выпуск программы «Жить здорово!» о бесполезности ношения масок
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить программу Елены Малышевой «Жить здорово!», которая выходит в эфир на государственном Первом канале
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить программу Елены Малышевой «Жить здорово!», которая выходит в эфир на государственном Первом канале. Поводом для обращения стали слова телеведущей о том, что ношение защитных масок не снижает риск заражения коронавирусом. Напомним, что в России в связи с пандемией COVID19 еще действует обязательное требование носить маски
В выпуске «Жить здорово» от 9 марта Елена Малышева посетила Чечню, где масочный режим отменили еще в начале февраля (на федеральном уровне и почти во всех регионах страны масочный режим еще действует – ред.). «Остров счастья живет без масок!» - охарактеризовала республику телеведущая.
Затем приглашенные эксперты программы объясняют, что при ношении защитной маски более двух часов на ней скапливаются вирусы, а Малышева добавляет, что «в маске вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию». «А без маски концентрация уменьшается», - подчеркнула ведущая.
Елена Малышева в этом выпуске также упомянула исследование, проведенное в Дании, которое показало, что антимасочники заболевают не чаще тех, кто использует индивидуальные средства защиты.
Валерий Рашкин напомним, что россиян за нарушение масочного режима в общественных местах массово штрафуют, а в некоторых случаях антимасочников задерживают с применением силы. Одновременно с этим на государственном телеканале фактически заявляют, что носить защитные маски бесполезно.
Депутат просит провести проверку выпуска «Жить здорово» на предмет достоверности и безопасности для граждан.