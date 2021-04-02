Прокуратура Москвы начала проверку в отношении ФБК по экстремистской статье
Московская прокуратура начала проверять Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов), основанный Алексеем Навальным, на экстремизм и исполнение законов о некоммерческих организациях. Об этом сообщил директор организации Иван Жданов
Московская прокуратура начала проверять Фонд борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов), основанный Алексеем Навальным, на экстремизм и исполнение законов о некоммерческих организациях. Об этом сообщил директор организации Иван Жданов.
Директор ФБК сообщил, что прокуроры затребовали у них данные о структуре и членах организации, «протоколы заседаний и решений руководящих и исполнительных органов», информацию об источниках финансирования и доходас «с полной выпиской по банковским счетам».
В ФБК заявили, что власти таким образом продолжают свои попытки «добить» фонд.
Напомним, что Следственный комитет уже несколько лет расследует дело об «отмывании» денежных средств в ФБК, полученных «преступным» путем. Преступными деньгами силовики считают добровольные пожертвования российских граждан на борьбу с коррупцией. Это дело с 2019 года расследуют более 100 следователей по особо важным делам.