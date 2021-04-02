02 апреля 2021, 07:29
Сергей Миронов предложил списать долги россиян по микрозаймам за счет госдолга Бангладеш
Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил списать долги российских граждан по кредитам за счет государственного долга Бангладеш перед Москвой
Фото: rossaprimavera.ru
Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил списать долги российских граждан по кредитам за счет государственного долга Бангладеш перед Москвой.
Депутат Госдумы сообщил порталу URA.ru, что долг Бангладеш перед Россией составляет 2,42 млрд долларов (183,4 млрд рублей по курсу ЦБ). При этом общий долг россиян по микрозаймам составляет около 172 млрд рублей.
Для решения проблемы Сергей Миронов предлагает уступить госдолг Бангладеш микрофинансовым организациям и списать долги россиян по займам.