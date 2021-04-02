Российские олигархи с начала года разбогатели на 23,9 млрд долларов
Российские миллиардеры с начала текущего года стали богаче на 23,9 млрд рублей. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), больше всех смог разбогатеть совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон
Российские миллиардеры с начала текущего года стали богаче на 23,9 млрд рублей. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), больше всех смог разбогатеть совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 4,27 млрд долларов и составило 29 млрд долларов.
При этом Леонид Михельсон занял лишь второе место в рейтинге самых богатых россиян, уступив пальму первенства главе «Норильского никеля» Владимиру Потанину, чье состояние с начала года выросло до 30,3 млрд долларов (плюс 235 млн долларов).
На третьем месте рейтинга оказался владелец НЛМК Владимир Лисин ($26,4 млрд, плюс $2,56 млрд), на четвертом – глава «Северстали» Алексей Мордашов ($25,6 млрд, плюс $2,51 млрд), а на пятом основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($19,9 млрд, плюс $2,61 млрд).
Далее идут Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) с состоянием 16,5 млрд долларов (плюс $19,7 млрд), Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») - 19,7 млрд долларов(минус $1,38 млрд), Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) - 19 млрд долларов (плюс $928 млн), Роман Абрамович (Evraz) - 17,8 млрд долларов (минус $665 млн) и Виктор Вексельберг («Ренова») - 16,79 млрд долларов (плюс $762 млн).