02 апреля 2021, 06:51
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса на основе плазмы крови переболевших
Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в мире препарат против коронавируса на основе плазмы крови переболевших ковидом людей. Лекарство получило название «Ковид-глобулин»
Фото: news.myseldon.com
Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в мире препарат против коронавируса на основе плазмы крови переболевших ковидом людей. Лекарство получило название «Ковид-глобулин».
В госкорпорации «Ростех» сообщили агентству ТАСС, что для создания «Ковид-глобулина» было использовано 2,5 тонны биоматериала заболевших и выздоровевших москвичей. Специалистам удалось создать специфический иммуноглобулин, предназначенный для лечения заразившихся COVID-19.
Данное лекарство можно применять для лечения пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.
В «Ростехе» также сообщили, что в ходе испытаний препарат показал свою высокую эффективность, а побочных эффектов обнаружено не было.