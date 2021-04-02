Компания дочери министра обороны получила два контракта от Ростуризма на 40 млн рублей
Ростуризм подписал два контракта с компанией «Информационные технологии» дочери министра обороны Сергея Шойгу на рекламу внутреннего туризма стоимостью 40,7 млн рублей
Ростуризм подписал два контракта с компанией «Информационные технологии» дочери министра обороны Сергея Шойгу на рекламу внутреннего туризма стоимостью 40,7 млн рублей.
За 8,9 млн рублей компания Ксении Шойгу должна организовать и провести рекламную кампанию отдыха в России на АЗС и в бизнес-центрах. По условиям госконтракта, в рекламной кампании должны быть задействованы 477 заправок.
Ролики о «географических территориях России, которые могут привлекать интерес широкой группы туристов» должны демонстрироваться на видеоэкранах, установленных на АЗС в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
В Москве и Питере рекламные ролики об отдыхе в России также должны транслироваться на экранах, расположенных в торговых центрах.
Второй контракт стоимостью 31,8 млн предполагает создание рекламы ситибрейков (туры выходного дня в ближайшие города, а также курортного отдыха в России. В этой кампании должно быть задействовано не менее 510 рекламных конструкций по всей стране.
По данным «Открытых медиа», половина акций ООО «Информационные технологии» принадлежит инвестиционной компании «Кэпитал Перформ», в которой Ксения Шойгу владеет 59% акций.