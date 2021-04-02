В Москве полиция задержала виновника резонансной аварии с участием пяти машин
Московские полицейские задержали виновника массового ДТП в центре столицы. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью»
Московские полицейские задержали виновника массового ДТП в центре столицы. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью».
В ближайшее время суд изберет предполагаемому виновнику аварии с участием пяти машин меру пресечения, сообщает «Дождь».
В полиции не назвали имя задержанного, однако ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что за рулем автомобиля «Ауди», который спровоцировал ДТП, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Он на большой скорости выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другими транспортными средствами. Женщина, находившаяся в одном из пострадавших автомобилей, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Вице-мэр Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов просил столичного прокурора взять расследование дела о резонансной аварии под личный контроль. По словам чиновника, только в текущем году Эдуард Биль получил около 400 штрафов за нарушение ПДД.