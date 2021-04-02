В Москве полицейские два дня удерживали молодую мать в отделении, а потом пожаловались на нее в опеку
Мать годовалых двойняшек из Москвы Ксения Голубцова рассказала, что после ее задержания на протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января, к ней домой пришли сотрудники органов опеки. Жалобу на нее написали полицейские
Мать годовалых двойняшек из Москвы Ксения Голубцова рассказала, что после ее задержания на протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января, к ней домой пришли сотрудники органов опеки. Жалобу на нее написали полицейские, которые после задержания удерживали ее в отделении в течение двух суток, а теперь утверждают, что она «на двое суток оставила детей неизвестно с кем».
Ксению Голубцову после задержания на протестном митинге доставили в ОВД «Проспект Вернадского». Там женщину держали двое суток, хотя постановление Конституционного суда РФ запрещает полицейским удерживать более трех часов женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, сообщает «Апология протеста».
31 марта Ксения Голубцова встретила возле своего подъезда четырех женщин из органов опеки и попечительства. Сотрудницы заявили, что им поступил «сигнал» из полиции о том, что дети были неизвестно где и неизвестно с кем.
«Сначала они меня сами задержали на двое суток, а теперь пишут бумагу в опеку, что мать оставила детей, хотя они были с папой», - возмутилась Ксения Голубцова.
«Подозреваю, что будут, наверное, еще какие-то подобные визиты, потому что в квартиру мы их не пустили, и, как я поняла, этот акт вернется в ОВД Вернадского. Не знаю, какие у них там планы, но это очень настораживает», - добавила москвичка.
Напомним, что после летних протестов 2019 года в Москве прокуратура и вовсе пыталась лишить родительских прав две семьи, которые пришли на митинг вместе со своими детьми.