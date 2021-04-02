В Мьянме военные за два месяца после переворота убили как минимум 40 детей
В Мьянме военнослужащие за два месяца после государственного переворота в стране убили не менее 43 детей. Сотрудники международной организации «Спасем детей» сообщили, что самому младшему ребенку было всего 6 лет.
В Мьянме военнослужащие за два месяца после государственного переворота в стране убили не менее 43 детей. Сотрудники международной организации «Спасем детей» сообщили, что самому младшему ребенку было всего 6 лет.
В списке погибших есть 14-летний мальчик, который был застрелен, когда находился в своем доме, и 13-летний мальчик, которого убили при попытке убежать от военных.
Сколько детей пострадало после военного переворота и в ходе столкновений между гражданами страны и силовиками, не сообщается. В организации «Спасем детей» полагают, что число раненых детей может быть «значительным», сообщает «Медуза».
«Мы шокированы тем, что дети продолжают оставаться жертвами этих смертоносных атак, несмотря на неоднократные призывы защитить их. Особенно ужасно то, что, как сообщается, несколько из этих детей были убиты дома, где они должны были быть в безопасности», – говорится в заявлении организации.
Раннее сообщалось, что в ходе переворота и последовавших за ним беспорядков в Мьянме погибли более 500 человек.
Напомним, что в начале февраля 2021 года военное командование объявило об отставке президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи и ввело режим чрезвычайного положения. Многие местные жители выступили против захвата власти военной хунтой и регулярно проводят акции протеста, которые жестко подавляются. По данным правозащитников, в один из дней протеста было убито около 100 человек.