Московская полиция проверяет 35 тысяч сомнительных транзакций в Сбербанке
Московская полиция по поручению прокуратуры проведет проверку сомнительных транзакций, которые были переведены через Сбербанк. В самом банке заявили, что никаких данных о переводах силовикам не передавали
Московская полиция по поручению прокуратуры проведет проверку 35 тысяч сомнительных транзакций, которые были переведены через Сбербанк. В самом банке заявили, что никаких данных о переводах силовикам не передавали.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщает, что к проверке подозрительных переводов привлекли «значительное количество личного состава». При этом промежуточные результаты показали, что большая часть транзакций, попавших под проверку, носят законный характер и не содержат признаков противоправных деяний.
Проверка проводится в связи с жалобами клиентов Сбербанка на хищение денежных средств с их карт мошенниками. В МВД также отметили, что вина за возможность совершения таких преступлений лежит на службах безопасности банков, которые не реагируют должным образом на сомнительные транзакции.
ГУ МВД по Москве подготовило обращение в прокуратуру и Центробанк РФ о принятии мер реагирования в отношении банков, нарушающих законодательство о банковской деятельности, сообщает РБК.
В Сбербанке в свою очередь заявили, что у них нет информации о сомнительных транзакциях, которые сейчас проверяет полиция. Сотрудники кредитно-финансовой организации с просьбой о проверке в полицию также не обращались.