02 апреля 2021, 01:07
Власти Хорватии возобновили выдачу виз российским туристам
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Хорватия «ждет российских туристов» и подтверждает свои слова конкретными действиями, а именно возобновлением работы визового отдела
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Власти Хорватии объявили о возобновлении выдачи туристических виз российским гражданам с 1 апреля.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Хорватия «ждет российских туристов» и подтверждает свои слова конкретными действиями, а именно возобновлением работы визового отдела.
Глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка в свою очередь выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения между странами. Г-н Ружичка также заявил, что сейчас эпидемиологическая обстановка в Хорватии оценивается как благоприятная, поэтому страна готова уже сейчас принимать туристов.
Ранее Хорватия ослабила карантинные меры и разрешила въезд в страну туристам, которые сделали прививку российской вакциной «Спутник-V».