В колонию к Алексею Навальному прислали съемочную группу гостелеканала RT
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о визите в исправительную колонию, где он отбывает срок, съемочной группы государственного телеканала Russia Today. Политик с иронией отметил, что власти вместо врача прислали к нему пропагандистов
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о визите в исправительную колонию, где он отбывает срок, съемочной группы государственного телеканала Russia Today. Политик с иронией отметил, что власти вместо врача прислали к нему пропагандистов.
«Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT [Мария] Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров», - сообщается в телеграм-канале политика.
По словам Навального, Бутина после этого отправиласьзаписывать интервью с заключенными, которые «расскажут, как все хорошо» в покровской ИК-5..
Мария Бутина устроилась на работу в RT после депортации из США, где она была отправлена в тюрьму за лоббисткую деятельность без регистрации в качестве иностранного агента.
Соратники Алексея Навального также сообщили, что политик под арестом похудел на 8 килограмм еще до того, как объявил голодовку. Напомним, что 31 марта оппозиционер отказался от еды в знак протеста против недопуска к нему врачей. Навальный объяснил потерю веса с тем, что ему не дают нормально спать и будят каждый час из-за его статуса «склонен к побегу».