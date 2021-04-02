Семья мытищинского стрелка подаст в суд на силовиков из-за разрушения дома
Семья «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, который в течение нескольких часов отстреливался от силовиков из своего коттеджа, намерена подать гражданские иски из-за разрушения дома
Семья «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, который в течение нескольких часов отстреливался от силовиков из своего коттеджа, намерена подать гражданские иски из-за разрушения дома. Напомним, что после безуспешных попыток задержать бизнесмена спецназ обстрелял коттедж из гранатометов.
Адвокат семьи Арслан Акавов сообщил «Московскому комсомольцу», что сейчас родственники погибшего Владимира Барданова находятся в затруднительном положении, поскольку в результате спецоперации пострадали даже те части дома, которые не были задействованы стрелком. Семья бизнесмена считает, что сотрудники правоохранительных органов проявили халатность при задержании.
В правоохранительных органах ранее заявили, что пожар в коттедже начался по вине Барданова, который использовал гранаты и сам поджог дом.
Перестрелка между Владимиром Бардановым и сотрудниками полиции продолжалась около 12 часов. Позже силовики объявили, что стрелок погиб при пожаре.