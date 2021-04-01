01 апреля 2021, 17:20
В Москве высокопоставленного налоговика задержали по делу о взятке
В Москве задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля инспекции №10 Федеральной налоговой службы (ФНС) России Мурата Мурадова. Высокопоставленного налоговика подозреваю в получении взятки
Фото: if-ns.ru
В Москве задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля инспекции №10 Федеральной налоговой службы (ФНС) России Мурата Мурадова. Высокопоставленного налоговика подозреваю в получении взятки.
Источники ТАСС в следственных органах сообщили, что после допроса Мурату Мурадову было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
Официально следственные органы задержание и уголовное дело в отношении налоговика пока не комментируют.