Прокуратура признала незаконным снятие пассажиров с рейса ради главы Забайкалья
Прокуратура Забайкальского края признала незаконным перелет губернатора региона Александра Осипова из Читы в село Чара, ради которого с рейса за несколько минут до вылета сняли более 40 пассажиров
Прокуратура Забайкальского края признала незаконным перелет губернатора региона Александра Осипова из Читы в село Чара, ради которого с рейса за несколько минут до вылета сняли более 40 пассажиров. Самолет понадобился чиновнику для рабочей поездки, а «простым» пассажирам пришлось несколько часов ждать следующего рейса.
Депутат Госдумы Юрий Волков сообщил в Facebook, что Росавиация на его запрос подтвердила факт снятия пассажиров с рейса ради губернатора. При этом пресс-служба г-на Осипова утверждала, что он как и весе ожидал посадки.
В свою очередь прокуратура в ходе проверки выявила нарушение антикоррупционного законодательства. Как оказалось, перелет губернатора и других чиновников оплатила частная «Байкальская горная компания» (сейчас «Удоканская медь»). Александру Осипову было вынесено представление об устранении нарушений.
Депутат Волков остался недоволен решением прокуратуры и направил жалобу в администрацию президента. Парламентарий рассчитывает также, что губернатор Осипов хотя бы извинится перед пассажирами, сообщает «Тайга.Инфо».