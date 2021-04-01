Белгородский суд признал незаконными три обыска в местном штабе Навального
Белгородской областной суд признал незаконными три обыска, которые силовики провели в рамках уголовного дела против координатора местного штаба Алексея Навального Максима Климова. Оппозиционера ранее обвинили в оскорблении сотрудника полиции
Белгородской областной суд признал незаконными три обыска, которые силовики провели в рамках уголовного дела против координатора местного штаба Алексея Навального Максима Климова. Оппозиционера ранее обвинили в оскорблении сотрудника полиции.
В связи с решением облсуда Следственный комитет вернул Максиму Климову все изъятые у него при обыске вещи. «Вернули всё, что изъяли: телефоны, компьютеры, банковские карты. Даже тем, у кого обыск не признан незаконным. Сам в шоке», - рассказал активист «Открытым медиа».
Дело было возбуждено из-за видео, опубликованного в телеграм-канале координатора белгородского штаба Навального. На записи полицейский выбивает телефон из рук Климова в отделении полиции, а в подписи к видео активист называет силовика «м**зью».
В рамках уголовного дела правоохранители провели более 10 обысков. Следственные мероприятия проводились не только у Климова, но также у его родителей, девушки, у соседей и активистов штаба. При этом обыски проводились без предварительного судебного решения, как «не требующие отлагательств».
Позже, чтобы узаконить обыски, сотрудники Следственного комитета принесли документы в Свердловский районный суд, а тот вынес решение в пользу силовиков. Тем не менее, в ходе обжалования разные судьи областного суда признали три обыска незаконными.