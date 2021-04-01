В Москве известный блогер на Audi спровоцировал массовое ДТП
Согласно предварительной информации, массовую аварию спровоцировал автомобиль марки Audi, за рулем которого находился YouTube-блогер Эдвард Бил с 4,3 млн подписчиков. Он выехал на встречную полосу
В центре Москвы на Смоленской площади столкнулись пять автомобилей. Женщина-водитель одной из пострадавших машин была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Первоначально в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что водитель одного из пострадавших авто скончалась, но позже в ведомстве уточнили, что женщина находится в реанимации.
Согласно предварительной информации, массовую аварию спровоцировал автомобиль марки Audi, за рулем которого находился YouTube-блогер Эдвард Бил с 4,3 млн подписчиков. Он выехал на встречную полосу, сообщает «Дождь».
Из-за ДТП на подъезде к Смоленской площади образовался серьезный затор. Район аварии перекрыт, а по внешней стороне Садового кольца можно проехать только по одной полосе.
По другим данным, за рулем «Ауди» находится друг Эдварда Била. Сам он отказался комментировать массовую аварию, но заявил, что приехал на место происшествия уже после ДТП.
Между тем, в Дептрансе сообщили, что предполагаемый виновник аварии оказался злостным нарушителем. С января текущего года этот автомобиль нарушил скоростной режим примерно 400 раз, однако штрафы не были выписаны владельцу, поскольку «Ауди» сняли с учета. Фактически с начала года автомобиль передвигается по подложным номерам.