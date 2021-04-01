01 апреля 2021, 15:32
Российским дипломатом, задержанным в Италии за шпионаж, оказался сотрудник ГРУ
Задержанным в Италии российским дипломатом оказался сотрудник ГРУ (разведывательное управление Генштаба) Дмитрий Остроухов. Напомним, он был задержан с поличным при получении от офицера ВМС Италии секретных сведений
Фото: monavista.ru
Задержанным в Италии российским дипломатом оказался сотрудник ГРУ (разведывательное управление Генштаба) Дмитрий Остроухов. Напомним, он был задержан с поличным при получении от офицера ВМС Италии секретных сведений.
Итальянское издание La Repubblica сообщает, что Дмитрий Остроухов был одним из десятка сотрудников разведки при посольстве России. Издание выяснило, что «дипломат» вел работу с итальянским офицером Вальтером Биотом с декабря 2020 года. Итальянец за вознаграждение передал сотруднику российской разведки как минимум три партии украденных документов, сообщает РИА Новости.
В связи со шпионским скандалом власти Италии объявили о высылке двух сотрудников посольства России в Риме.